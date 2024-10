L’uragano Milton ha toccato terra in Florida: i 19 tornado, gli allagamenti, le vittime (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’uragano Milton, «la tempesta del secolo», ha toccato terra a Siesta Key nella Tampa Bay, nella Florida sudoccidentale che si affaccia sul Golfo del Messico. Ma il peggio, avvisano le autorità, deve ancora arrivare. L’uragano è stato preceduto da piogge torrenziali e diversi tornado. Circa 250 mila persone, riportano i media statunitensi, risultano già senza corrente. Secondo il Centro nazionale uragani (Nhc) nordamericano L’uragano più forte della storia è sceso a categoria 2. Alle 3 di notte (ora degli Usa) la velocità del vento si era ridotta a 165 chilometri orari. Il centro si trova a 120 chilometri a sud ovest di Orlando. L’emergenza Milton L’emergenza sulle inondazioni è stata diramata per l’area di Tampa Bay. Interessa le città di Tampa, st Petersburg e Clearwater. St. petersburg da mercoledì 9 ottobre ha ricevuto 422 millimetri di pioggia. Sisa Key, città di 5. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024), «la tempesta del secolo», haa Siesta Key nella Tampa Bay, nellasudoccidentale che si affaccia sul Golfo del Messico. Ma il peggio, avvisano le autorità, deve ancora arrivare.è stato preceduto da piogge torrenziali e diversi. Circa 250 mila persone, riportano i media statunitensi, risultano già senza corrente. Secondo il Centro nazionale uragani (Nhc) nordamericanopiù forte della storia è sceso a categoria 2. Alle 3 di notte (ora degli Usa) la velocità del vento si era ridotta a 165 chilometri orari. Il centro si trova a 120 chilometri a sud ovest di Orlando. L’emergenzaL’emergenza sulle inondazioni è stata diramata per l’area di Tampa Bay. Interessa le città di Tampa, st Petersburg e Clearwater. St. petersburg da mercoledì 9 ottobre ha ricevuto 422 millimetri di pioggia. Sisa Key, città di 5.

