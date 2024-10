L’uragano Milton è in Florida: case distrutte, venti a 200 km/h e tornado multipli. Due milioni senza elettricità. “Ci sono vittime” (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'articolo L’uragano Milton è in Florida: case distrutte, venti a 200 km/h e tornado multipli. Due milioni senza elettricità. “Ci sono vittime” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - L’uragano Milton è in Florida: case distrutte, venti a 200 km/h e tornado multipli. Due milioni senza elettricità. “Ci sono vittime” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'articoloè ina 200 km/h e. Due. “Ci” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Florida - l’Uragano Milton tocca terra : si contano le prime vittime - L’uragano Milton, che è stato definito il più potente […] The post Florida, l’Uragano Milton tocca terra: si contano le prime vittime appeared first on L'Identità. L’uragano Milton poco dopo le 2 (ora italiana, le 20 negli Usa) ha toccato terra nella zona di Tampa Bay, in Florida: si tratta del lato della costa sud occidentale, che si affaccia sul Golfo del Messico. (Lidentita.it)

L’uragano Milton ‘attacca’ la Florida : la diretta. Vittime - almeno 19 tornadi - case e negozi senza elettricità - Le notizie in tempo reale . A Tampa la situazione è talmente critica che le autorità hanno sospeso le operazioni di soccorso: con tali venti e piogge sono impossibili. Lo sceriffo della contea di St. Ormai è troppo tardi, non c’è più modo di fuggire: il consiglio è quello di rimanere in casa, mettendosi al sicuro. (Quotidiano.net)

L’uragano Milton travolge la Florida : ci sono i primi morti - oltre 2 milioni di persone senza elettricità - L'uragano Milton è arrivato in Florida. La "tempesta del secolo" ha toccato terra nella Tampa Bay nella notte, poco dopo le 2, ora italiana, facendo le prime vittime. Attualmente è sceso a categoria 2, ma per le autorità "il peggio deve ancora arrivare". (Fanpage.it)