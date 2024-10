LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 5-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il russo si salva da 0-30 (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Errore gratuito di Sinner con il rovescio lungolinea. A-40 Servizio e rovescio del russo, che rimane aggrappato con le unghie alla partita. 40-40 Diritto lungolinea e volée alta di diritto. Sinner incanta. 40-30 Medvedev sta tentando la sortita disperata, andando sempre a rete. Questa volta la volée di rovescio è buona. 30-30 Altro serve&volley, ma la battuta è vincente e non serve giocare la volée. 15-30 Serve&volley della disperazione per Medvedev, Sinner stranamente sbaglia il passante di rovescio lungolinea. 0-30 Ancora un formidabile diritto incrociato di Sinner. 0-15 Mostruoso Sinner da fondo, Medvedev sembra impotente. 5-3 Sinner chiude uno scambio dominato con un perentorio smash. 40-15 russo incisivo con il diritto, in rete il colpo in contenimento di Sinner. 40-0 Battuta esterna vincente di Sinner. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 5-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il russo si salva da 0-30 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Errore gratuito dicon il rovescio lungolinea. A-40 Servizio e rovescio del, che rimane aggrappato con le unghie alla partita. 40-40 Diritto lungolinea e volée alta di diritto.incanta. 40-30sta tentando la sortita disperata, andando sempre a rete. Questa volta la volée di rovescio è buona. 30-30 Altro serve&volley, ma la battuta è vincente e non serve giocare la volée. 15-30 Serve&volley della disperazione perstranamente sbaglia il passante di rovescio lungolinea. 0-30 Ancora un formidabile diritto incrociato di. 0-15 Mostruosoda fondo,sembra impotente. 5-3chiude uno scambio dominato con un perentorio smash. 40-15incisivo con il diritto, in rete il colpo in contenimento di. 40-0 Battuta esterna vincente di

