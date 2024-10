LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 3-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro ottiene il break da 40-0! (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace al centro di Sinner. 3-2 Doppio fallo e break per Sinner. Questa fa malissimo per Medvedev: ha perso la battuta dopo essere stato in vantaggio 40-0. Ma con Sinner un game non è mai finito. E Djokovic ne sa qualcosa 40-A Scambio dominante da parte di Sinner, che poi scaglia un poderoso diritto lungolinea che lascia immobile Medvedev. 40-40 Sinner fa fare il tergicristallo all’avversario, che poi mette in rete l’ennesimo recupero difensivo di diritto. A-40 Il russo pesca l’ace esterno. Traiettoria imprendibile. 40-40 Sul nastro il rovescio inside-out del russo. 40-30 Pazzesca risposta di Sinner all’incrocio delle righe, poi chiude con un diritto potente. 40-15 Stavolta è Sinner a prendere la rete e appoggiare una delicata volée di diritto. 40-0 Lunga la risposta di diritto dell’italiano. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 3-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro ottiene il break da 40-0! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ace al centro di. 3-2 Doppio fallo eper. Questa fa malissimo per: ha perso la battuta dopo essere stato in vantaggio 40-0. Ma conun game non è mai finito. E Djokovic ne sa qualcosa 40-A Scambio dominante da parte di, che poi scaglia un poderoso diritto lungolinea che lascia immobile. 40-40fa fare il tergicristallo all’avversario, che poi mette in rete l’ennesimo recupero difensivo di diritto. A-40 Il russo pesca l’ace esterno. Traiettoria imprendibile. 40-40 Sul nastro il rovescio inside-out del russo. 40-30 Pazzesca risposta diall’incrocio delle righe, poi chiude con un diritto potente. 40-15 Stavolta èa prendere la rete e appoggiare una delicata volée di diritto. 40-0 Lunga la risposta di diritto dell’italiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 4-3 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 00 italiane (le 15. 00 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match dei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev! The post LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 4-3, quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 2-2 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Sinner-Medvedev, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). 00 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match dei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev! The post LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 2-2, quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024: ... (Sportface.it)

Sinner-Medvedev in tv : data - orario - canale - diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Ampiamente favorito Sinner, ma il russo è un avversario insidioso che non va sottovalutato. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Sinner e Medvedev scenderanno in campo giovedì 10 ottobre alle ore 9 italiane (le ... (Sportface.it)