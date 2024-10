LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: ripresi i fuggitivi, 17 corridori al comando con Ciccone e Rota (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Ha già scollinato Powless che adesso si lancia a tutta in discesa. 15.37 Tenta un’azione Aranburu. 15.35 Escono dal gruppetto anche Bernard e Zimmermann che provano ad andare all’inseguimento di Powless. 15.34 Powless attacca ora la salita della Cremosina: 4.9 km al 2.9%. 15.33 Ora ci prova Neilson Powless che ha attaccato in maniera più decisa rispetto agli altri. 15.33 Sparata dal gruppo di Leknessund che rientra su Bernard, plotoncino nuovamente compatto. 15.32 Tenta l’attacco Julien Bernard che ha preso qualche metro di vantaggio. 15.32 ripresi adesso i fuggitivi, al momento sono quindi in 18 i corridori in testa alla corsa. 15.31 Foratura per Mohoric che cambia la ruota e riparte velocemente. 15.30 In tutto sono sedici i corridori che fanno parte del gruppo all’inseguimento. 15. Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: ripresi i fuggitivi, 17 corridori al comando con Ciccone e Rota Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 Ha già scollinato Powless che adesso si lancia a tutta in discesa. 15.37 Tenta un’azione Aranburu. 15.35 Escono dal gruppetto anche Bernard e Zimmermann che provano ad andare all’inseguimento di Powless. 15.34 Powless attacca ora la salita della Cremosina: 4.9 km al 2.9%. 15.33 Ora ci prova Neilson Powless che ha attaccato in maniera più decisa rispetto agli altri. 15.33 Sparata dal gruppo di Leknessund che rientra su Bernard, plotoncino nuovamente compatto. 15.32 Tenta l’attacco Julien Bernard che ha preso qualche metro di vantaggio. 15.32adesso i, al momento sono quindi in 18 iin testa alla corsa. 15.31 Foratura per Mohoric che cambia la ruota e riparte velocemente. 15.30 In tutto sono sedici iche fanno parte del gruppo all’inseguimento. 15.

