LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 57-49, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: Cordinier tiene a galla i bolognesi, -8 all'intervallo lungo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-55 Un solo libero segnato da Isaia. 66-54 Nando De Colo in allontanamento: +12! 64-54 PAJOLAAAAAAA! TRIPLAAAAAAAAAA 64-51 Ancora Sako da due. 62-51 Isaiasblocca il punteggio per la! 62-49 Alley-oop di Sako su assist di Maledon! 60-49 2/2 per Theo Maledon dalla lunetta (5/5 per lui). 58-47 1/2 per Admiral Schofield a cronometro fermo: primo punto della ripresa. Inizia il terzo quarto! 21:05 16 punti per Isaiae 7 equamente divisi tra Will Clyburn, ‘Momo’ Diouf e Tornike Shengelia tra le fila dellamentre per i padroni di casa 12 punti di Neal Sako, 11 di Theo Maledon e 10 di Nando De Colo. Bianconeri più precisi dall’arco (57.1%), con l’che compensa tirando meglio da due (55.6%).