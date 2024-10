La Colombia scopre delle spie in allenamento: registravano tutto con la telecamera da una finestra (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Colombia ha denunciato la presenza di alcune spie mandate dalla federazione boliviana: registravano gli allenamenti dalla finestra di alcuni appartamenti vicini al campo. Fanpage.it - La Colombia scopre delle spie in allenamento: registravano tutto con la telecamera da una finestra Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laha denunciato la presenza di alcunemandate dalla federazione boliviana:gli allenamenti dalladi alcuni appartamenti vicini al campo.

