Inter, allarme Barella: fissata la data di rientro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Ottobre 2024 20:26 di Federico De Milano Il centrocampista dell'Inter è uno dei pezzi pregiati della squadra e il tecnico Simone Inzaghi spera di riaverlo il prima possibile Dopo il derby perso contro il Milan la stagione dell'Inter poteva prendere una brutta piega soprattutto dal punto di vista mentale per i ragazzi di Simone Inzaghi che sono stati molto criticati all'indomani della sconfitta nella stracittadina. In seguito però i nerazzurri hanno saputo rialzarsi molto bene e sono riusciti a raccogliere tre belle vittorie tra Serie A e Champions League contro Udinese, Stella Rossa e Torino.

Asllani - allarme infortunio per l’Inter? Notizie dal ritiro dell’Albania! - Il centrocampista, vice di Hakan Calhanoglu nell’Inter di Simone Inzaghi, negli scorsi giorni si è unito al ritiro dell’Albania, dal quale però arrivano notizie poco rassicuranti sulle sue condizioni. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Durante la sessione odierna, andata in scena presso la sede della “Casa del Calcio”, Asllani ha svolto lavoro differenziato, insieme a Myrto Uzuni. (Inter-news.it)

Roma - altro falso allarme per Dybala : ora punta l'Inter - Paulo Dybala è finito di nuovo ko, ma gli esami strumentali effettuati dall`argentino fanno tirare un sospiro di sollievo a Juric perchè ancora... (Calciomercato.com)

Koopmeiners - allarme per Inter-Juventus? Ha lasciato l’Olanda! - ALLARME – Le condizioni di Koopmeiners evidentemente rimangono ancora incerte. Si presupponeva un problema al costato, tant’è che lo stesso giocatore ex Atalanta ha deciso di partire per il ritiro dell’Olanda. Ad oggi, l’ex centrocampista dell’Atalanta rimane in dubbio per San Siro. Anche perché tra venti giorni ci sarà il derby d’Italia tra Inter e Juventus. (Inter-news.it)