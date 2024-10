Inchiesta curva Inter, interrogato Javier Zanetti: focus su biglietti finale Champions e ‘soffiata’ sulle indagini (Di giovedì 10 ottobre 2024) È iniziata a Milano, in un ufficio di Polizia, l'audizione di Javier Zanetti, il vicepresidente dell'Inter sentito come testimone dagli investigatori della Squadra mobile nell'Inchiesta milanese che una decina di giorni fa ha azzerato vertici e sodali ultrà delle curve di San Siro, con 19 arresti. L’Interrogatorio, su cui gli investigatori mantengono il massimo riserbo, verte essenzialmente su due aspetti: i biglietti per la finale di Champions e la presunta 'soffiata' a favore della curva Nord su indagini in corso. Nell'ordinanza di custodia cautelare emerge che Marco Ferdico, il capo ultrà nerazzurro tra i 19 arrestati, avrebbe contattato l'ex calciatore per ottenere un numero maggiore di biglietti per la finale di Istanbul, poi persa dalla squadra di Simone Inzaghi contro il Manchester City. Ilgiorno.it - Inchiesta curva Inter, interrogato Javier Zanetti: focus su biglietti finale Champions e ‘soffiata’ sulle indagini Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È iniziata a Milano, in un ufficio di Polizia, l'audizione di, il vicepresidente dell'sentito come testimone dagli investigatori della Squadra mobile nell'milanese che una decina di giorni fa ha azzerato vertici e sodali ultrà delle curve di San Siro, con 19 arresti. L’rogatorio, su cui gli investigatori mantengono il massimo riserbo, verte essenzialmente su due aspetti: iper ladie la presunta 'soffiata' a favore dellaNord suin corso. Nell'ordinanza di custodia cautelare emerge che Marco Ferdico, il capo ultrà nerazzurro tra i 19 arrestati, avrebbe contattato l'ex calciatore per ottenere un numero maggiore diper ladi Istanbul, poi persa dalla squadra di Simone Inzaghi contro il Manchester City.

