Il Salone del Mobile sulla via del design a Shanghai e Hong Kong (Di gioved√¨ 10 ottobre 2024) Prosegue il road-show internazionale con due eventi in Cina fra cultura del progetto, performance artistiche e talk. Italia primo esportatore della filiera legno-arredo con un valore di oltre 479 milioni di euro. Maria Porro: "√ą un mercato dove abbiamo una leadership che dobbiamo mantenere" Ilgiornale.it - Il Salone del Mobile sulla via del design a Shanghai e Hong Kong Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di gioved√¨ 10 ottobre 2024) Prosegue il road-show internazionale con due eventi in Cina fra cultura del progetto, performance artistiche e talk. Italia primo esportatore della filiera legno-arredo con un valore di oltre 479 milioni di euro. Maria Porro: "√ą un mercato dove abbiamo una leadership che dobbiamo mantenere"

