Il governo blinda la cessione di Comau da parte di Stellantis (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Il Consiglio dei ministri, apprende l'AGI, ha deciso di esercitare la golden power riguardo la partita della cessione di Comau da parte di Stellantis. Nella riunione odierna, secondo quanto si apprende, si è sottolineata l'importanza di un polo tecnologico strategico per il Paese. In estate il gruppo guidato da Carlos Tavares notificò al ministero delle Imprese i risvolti dell'operazione Comau, società del gruppo che realizza robot. Il produttore ha deciso di cedere la quota di maggioranza al fondo Usa One Equity Partners. La richiesta al governo di esercitare la golden power era arrivata anche dai sindacati.

Stellantis : Cdm esercita golden power - via libera con prescrizioni a cessione Comau - Roma, 10 ott. (LaPresse) – Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha disposto l’esercizio dei poteri speciali golden power “mediante prescrizioni” alla cessione di Comau da parte di Stellantis al fondo One Equity Partners. (Lapresse.it)

Stellantis - Urso : notificata cessione Comau per iter golden power - . Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’incontro del ministro con i sindacati sulla politica industriale, parlando della cessione di Comau da parte di Stellantis. it. (askanews) – Stellantis ha notificato la cessione di Comau al Governo permettendo così l’avvio dell’iter per la Golden Power. (Ildenaro.it)

Stellantis - su cessione di Comau il Governo valuterebbe una multa da 5 miliardi per mancata notifica - In seguito alla cessione, il fondo americano Oep sarà l’azionista di maggioranza di Comau mentre Stellantis rimarrà un azionista di minoranza attivo, con il presidente esecutivo Alessandro Nasi e il ceo Pietro Gorlier che manterranno le cariche come il resto del management. Offre inoltre a Stellantis la possibilità di concentrarsi sulle attività del suo core business in Europa”. (Quifinanza.it)