I padiglioni abbandonati svelano i loro segreti

Domenica Sarà celebrata in tutta Italia la terza Giornata nazionale degli ospedali storici italiani con visite guidate e concerti gratuiti. La Fondazione Irccs San Gerardo, con i suoi 850 anni parteciperà scoprendo i "segreti" dell'ex Umberto I di via Solferino. Alle 15 Vittorio Sironi, storico e antropologo, racconterà "L'Ospedale e la Città" prima di un melologo per voce sola - "L'Ospitale Umberto I" - con la poetessa e scrittrice Antonetta Carrabs, accompagnata alla chitarra da Laura Arcari e al violoncello da Silvia Lazzarotto, in collaborazione con la Casa della Poesia di Monza. Infine, una passeggiata tra i padiglioni con un approfondimento sulla figura di Giovanni Rajberti, medico e poeta, curato da Michele Riva, docente di Storia della Medicina all'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

