"Grazie a Foucault ho capito la logica delle app. Gli smartphone? Una tortura gentile". Intervista a Adrian Hon (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uno degli sviluppatori di app più noti al mondo ha scritto un libro contro la logica dei videogiochi applicata ai software. La sua lettura parte da Sorvegliare e punire del filosofo francese. Il testo è stato tradotto in italiano da Luiss Press

