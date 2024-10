’Giochi di Roma’. Stefano Selva plurimedagliato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due ori nella marcia e nel calcio a 6 ed un bronzo nel ciclismo. Sono tre le medaglie che Stefano Selva ha vinto alla 32esima edizione dei Giochi Nazionali Trapiantati, disputata dal 4 al 6 ottobre dagli atleti della Nazionale Italiana Trapiantati Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto) Sport presso il Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane" di Roma. Selva, residente a Città della Pieve ed unico umbro presente, ha vinto un oro nella marcia di 5 km, mentre l’altro nel calcio a 6, dove la squadra di Stefano ha anche ricevuto il premio Fair Play. Il bronzo è arrivato nella corsa di ciclismo sulla distanza dei 20 km. "Sono orgoglioso di aver partecipato ed aver rappresentato l’Umbria. Lanazione.it - ’Giochi di Roma’. Stefano Selva plurimedagliato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due ori nella marcia e nel calcio a 6 ed un bronzo nel ciclismo. Sono tre le medaglie cheha vinto alla 32esima edizione dei Giochi Nazionali Trapiantati, disputata dal 4 al 6 ottobre dagli atleti della Nazionale Italiana Trapiantati Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto) Sport presso il Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane" di Roma., residente a Città della Pieve ed unico umbro presente, ha vinto un oro nella marcia di 5 km, mentre l’altro nel calcio a 6, dove la squadra diha anche ricevuto il premio Fair Play. Il bronzo è arrivato nella corsa di ciclismo sulla distanza dei 20 km. "Sono orgoglioso di aver partecipato ed aver rappresentato l’Umbria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Umbria - Stefano Selva conquista tre medaglie ai Giochi Nazionali Trapiantati - L’Umbria si è distinta ai Giochi Nazionali Trapiantati grazie a Stefano Selva, che ha conquistato tre medaglie durante l’evento tenutosi dal 4 al 6 ottobre presso il Centro di Preparazione Paralimpica “Tre Fontane” di Roma. Unico atleta umbro in gara, Selva ha dimostrato straordinaria... (Ternitoday.it)

Umbria sul podio : Stefano Selva conquista tre medaglie ai Giochi Nazionali Trapiantati - L’Umbria si è distinta ai Giochi Nazionali Trapiantati grazie a Stefano Selva, che ha conquistato tre medaglie durante l’evento tenutosi dal 4 al 6 ottobre presso il Centro di Preparazione Paralimpica “Tre Fontane” di Roma. Unico atleta umbro in gara, Selva ha dimostrato straordinaria... (Perugiatoday.it)

Selvaggia Lucarelli critica Fedez e arriva il commento sprezzante di Stefano Gabbana - E intanto sui social è partito lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e la madre del rapper: leggi qui. Nel pezzo la giornalista ricorda come il rapper, da un lato, provava a fare affari con il capo-ultrà Luca Lucci – già condannato per droga e lesioni e ora nuovamente arrestato con l’accusa di associazione a delinquere – attivandosi per fargli prendere in gestione il locale Old Fashion e, ... (Tpi.it)

Stefano Gabbana asfalta Fedez - il commento tagliente al post di Selvaggia Lucarelli - Il rapper è stato anche intercettato mentre parlava con Luca Lucci, capo della curva sud del Milan anche. Fari puntati su Fedez dopo l'arresto, nell'ambito dell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter, di due ultrà rossoneri a lui molto vicini: Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno). (Today.it)

Selvaggia Lucarelli Cambia Idea su Stefano De Martino! - Proprio qui arriva il punto di svolta. La giornalista ha riconosciuto pubblicamente i progressi di De Martino, lodandone la crescita professionale. Lucarelli aveva infatti sottolineato, nella sua newsletter, l’apparente mancanza di disinvoltura e la scarsa esperienza di De Martino in questo tipo di format. (Gossipnews.tv)