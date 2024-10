Garante dei bambini. Confermato Marnini (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza. Tra i suoi compiti principali vi è la promozione dei diritti dei minori, il contrasto alle disuguaglianze e la prevenzione di ogni forma di abuso o violenza. L’amministrazione comunale rinnova l’impegno con Carlo Marnini (nella foto), già Garante nello scorso mandato amministrativo, che continuerà quindi a lavorare per una città sempre più inclusiva e a misura di bambino, assicurando il dialogo continuo con le famiglie, le associazioni del territorio e le istituzioni. Con questa riconferma, l’amministrazione comunale ribadisce la sua attenzione verso i temi dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Garante opera a titolo gratuito e onorifico come figura autonoma e indipendente, può segnalare casi di violazione dei diritti dei minori alle autorità competenti ed è a disposizione per l’ascolto dei problemi che riguardano i bambini. Ilgiorno.it - Garante dei bambini. Confermato Marnini Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Undei diritti per l’infanzia e l’adolescenza. Tra i suoi compiti principali vi è la promozione dei diritti dei minori, il contrasto alle disuguaglianze e la prevenzione di ogni forma di abuso o violenza. L’amministrazione comunale rinnova l’impegno con Carlo(nella foto), giànello scorso mandato amministrativo, che continuerà quindi a lavorare per una città sempre più inclusiva e a misura di bambino, assicurando il dialogo continuo con le famiglie, le associazioni del territorio e le istituzioni. Con questa riconferma, l’amministrazione comunale ribadisce la sua attenzione verso i temi dell’infanzia e dell’adolescenza. Ilopera a titolo gratuito e onorifico come figura autonoma e indipendente, può segnalare casi di violazione dei diritti dei minori alle autorità competenti ed è a disposizione per l’ascolto dei problemi che riguardano i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondrio - eletto il nuovo garante per i diritti dei detenuti - E’ Marco Racchetti il nuovo garante dei detenuti del carcere di Sondrio: la sua elezione è avvenuta a Palazzo Pretorio, nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale del capoluogo, con 26 voti favorevoli e due schede bianche. L'iter Racchetti aveva presentato la sua candidatura a... (Sondriotoday.it)

L'ex direttore del Coroneo Enrico Sbriglia è il nuovo garante per i diritti alla persona - TRIESTE - Enrico Sbriglia, ex direttore del carcere di Trieste, è il nuovo garante regionale per i diritti della persona. Eletto dal Consiglio regionale lo scorso 19 settembre, Sbriglia prende servizio da oggi, 1 ottobre 2024. Già presidente dell'Osservatorio regionale antimafia del Friuli... (Triesteprima.it)

Sondrio - eletto il nuovo garante per i diritti dei detenuti - E’ Marco Racchetti il nuovo garante dei detenuti del carcere di Sondrio: la sua elezione è avvenuta a Palazzo Pretorio, nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale del capoluogo, con 26 voti favorevoli e due schede bianche. L'iter Racchetti aveva presentato la sua candidatura a... (Sondriotoday.it)

Un garante per i diritti dei disabili? Labruzzo : "Un tema troppo importante per essere delegato" - Arriva la replica. Marco Casali, Marco Giangrandi ed Enrico Sirotti Gaudenzi, capigruppo in consiglio comunale dei partiti di opposizione, cioè Fratelli d'Italia, Csn e Lega, hanno lanciato la proposta di istituire a Cesena un garante dei diritti delle persone con disabilità con funzioni autonome. (Cesenatoday.it)

Parolin a colloquio con garante dei diritti della Russia - Lo riferisce la Santa Sede precisando che il colloquio si è svolto il 16 settembre. In particolare, egli ha fatto riferimento all'assistenza ai militari ucraini prigionieri nella Federazione Russa e al reciproco scambio dei soldati detenuti in Russia e Ucraina". Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha tenuto una video-conferenza con Tatiana Moskalkova, Commissaria per i ... (Quotidiano.net)