Football Manager 25, slitta (di molto) la data d’uscita: ecco quando sarà possibile acquistarlo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Football Manager 25, inizialmente previsto per novembre, è stato rinviato al nuovo anno (!) per migliorare la qualità del gioco. Poco più di una settimana fa, Sports Interactive aveva annunciato che Football Manager 25 sarebbe stato disponibile a partire dal 26 novembre (come ogni anno, d’altra parte, è più o meno quello il periodo d’uscita). Tuttavia, la situazione è cambiata rapidamente e, dopo ulteriori discussioni con Sega e altri partner, il team ha deciso di posticipare l’uscita del gioco. Oggi, attraverso un comunicato ufficiale, Sports Interactive ha spiegato che, a seguito di un’attenta valutazione, è stata presa la difficile decisione di rinviare Football Manager 25 fino al nuovo anno. La decisione è il risultato di una riflessione condivisa con SEGA e altri partner, per garantire che la nuova data sia più adatta a offrire un prodotto all’altezza delle aspettative. Esports247.it - Football Manager 25, slitta (di molto) la data d’uscita: ecco quando sarà possibile acquistarlo Leggi tutta la notizia su Esports247.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)25, inizialmente previsto per novembre, è stato rinviato al nuovo anno (!) per migliorare la qualità del gioco. Poco più di una settimana fa, Sports Interactive aveva annunciato che25 sarebbe stato disponibile a partire dal 26 novembre (come ogni anno, d’altra parte, è più o meno quello il periodo). Tuttavia, la situazione è cambiata rapidamente e, dopo ulteriori discussioni con Sega e altri partner, il team ha deciso di posticipare l’uscita del gioco. Oggi, attraverso un comunicato ufficiale, Sports Interactive ha spiegato che, a seguito di un’attenta valutazione, è stata presa la difficile decisione di rinviare25 fino al nuovo anno. La decisione è il risultato di una riflessione condivisa con SEGA e altri partner, per garantire che la nuovasia più adatta a offrire un prodotto all’altezza delle aspettative.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Football Manager 2025 - quando esce? Ecco la nuova data - Come segnalato da alcuni, nell’annuncio dello scorso 30 settembre non avevamo fatto riferimento all’accesso avanzato su PC/Mac. Per questo motivo, non possiamo permetterci di compromettere il lancio di un capitolo fondamentale per la storia di Football Manager affrettandone l’uscita a novembre. Molte cose sono andate più a rilento di quanto ci aspettassimo, nonostante tutti i componenti del team ... (Sportface.it)

Football Manager 25 arriverà a novembre! - Football Manager 25 Mobile farà il suo debutto il prossimo 26 novembre in esclusiva su Netflix, conservando il suo feeling classico pur accogliendo una serie di novità. FM25 Console (Xbox) e FM25 (PC/Mac) saranno nuovamente disponibili inoltre tramite Xbox Game Pass. È anche il capitolo che permetterà al mondo di mettere mano a due progetti che avevamo in cantiere da diversi anni: il ... (Nerdpool.it)

Football Manager 25 annunciato con data d’uscita per console - PC e dispositivi mobile - Il calcio femminile fa il suo attesissimo debutto nella serie con FM25, andando ad aggiungersi alla controparte maschile in un unico ecosistema di gioco. È importante segnalare che il gioco verrà rilasciato sin dal giorno di lancio anche su Xbox Game Pass. Sarà possibile provare nuove avventure alla guida delle squadre femminili, o lasciarsi coinvolgere nel gioco più bello del mondo come mai in ... (Game-experience.it)