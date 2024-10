Fibra Tim e Dazn da 2490€ solo se attivi online

.com - Fibra Tim e Dazn da 24,90€ solo se attivi online

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Tim con Internet fino a 2,5 Gbps e chiamate senza limiti sea partire da 24,90€, in più puoi attivare TIMVISION per vedere la Seria A con. Con diverse soluzioni adatte a ogni esigenza, TIM offre opzioni convenienti per chi cerca velocità, affidabilità e tecnologia avanzata per la connessione di casa. Offerte Tim per casa Promozione Sky: Internet e TV con Ultra HD incluso per 18 mesiTim etutto incluso da 24,90€ TIM offre diverse soluzioni per internet a casa, con velocità fino a 2,5 Gbps grazie alla tecnologia FTTH (fino a casa). Le tariffe partono da 24,90€ al mese per i clienti TIM mobile e includono modem TIM Hub Pro, chiamate illimitate verso numeri nazionali, e attivazione gratuita se si sottoscrive. Ecco alcune opzioni: TIM WiFi Casa: Velocità fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate e modem incluso.