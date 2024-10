Donnapop.it - Fabrizio Corona l’ha sparata grossa su Giorgia Meloni e ora è a processo: ricordate cosa aveva detto?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)e il giornalista Luca Arnaù andranno aper diffamazione aggravata:c’entra? L’ex Re dei Paparazzi e il suo co-imputato verranno chiamati in aula per raccogliere informazioni sulle affermazioni circa l’accostamento della Premier al deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina.e Arnaù, infatti, scrissero erroneamente che i dueno una relazione di tipo sentimentale. La notizia era stata ovviamente riportata su Dillinger News, il portale di, nell’ottobre del 2023. La Procura di Milano, dunque, ha disposto per l’ex marito di Nina Moric e per il giornalista la citazione a giudizio. Se il giudice darà ragione a, i due dovranno risarcire, di molto, la leader di Fratelli d’Italia.