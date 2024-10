Dilei.it - E come Enzimi: cosa sono e dove trovarli

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Spesso di parla di digestione e assorbimento dei nutrienti presenti nel cibo, senza porre la dovuta attenzione ad alcuni dei protagonisti più importanti di tali processi fisiologici, ovvero glidigestivi. Si tratta di molecole di natura proteica presenti all’interno dell’apparato gastrointestinale, che agiscono facilitando la scomposizione dei nutrienti complessi contenuti negli alimenti in molecole più piccole, che il corpo può facilmente assorbire e utilizzare per produrre energia, mantenere le funzioni vitali e strutturali del corpo umano. Senza la giusta quantità di questi, il corpo potrebbe andare in contro a difficoltà digestive e assorbitive,nel caso della deficienza dilattasi nei soggetti intolleranti al lattosio.