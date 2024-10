Dengue, casi in crescita costante. Il dossier dell’Iss: “Focolai anche in Emilia e Lombardia” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Dengue fa sempre più paura in Italia. I casi confermati sono arrivati a 625 dall’inizio dell’anno, con un aumento di 53 rispetto alla settimana precedente. Un dato che preoccupa, soprattutto perché un terzo di questi casi sono autoctoni, cioè trasmessi direttamente in Italia.Leggi anche: Dengue a Fano, Myriam Rovinelli sconfigge il virus dopo 10 giorni Il Focolaio più preoccupante si trova a Fano, nelle Marche, dove si contano 121 infezioni. Ma non è l’unico: anche l’Emilia-Romagna e la Lombardia registrano Focolai, sebbene di dimensioni più ridotte. In Emilia-Romagna si contano 36 casi, mentre in Lombardia sono stati confermati 8 casi. Altri casi sporadici sono stati segnalati in Veneto, Toscana, Marche e Abruzzo. Il dossier dell’Istituto superiore di Sanità L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) tiene costantemente monitorata la situazione con un bollettino settimanale. Thesocialpost.it - Dengue, casi in crescita costante. Il dossier dell’Iss: “Focolai anche in Emilia e Lombardia” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lafa sempre più paura in Italia. Iconfermati sono arrivati a 625 dall’inizio dell’anno, con un aumento di 53 rispetto alla settimana precedente. Un dato che preoccupa, soprattutto perché un terzo di questisono autoctoni, cioè trasmessi direttamente in Italia.Leggia Fano, Myriam Rovinelli sconfigge il virus dopo 10 giorni Ilo più preoccupante si trova a Fano, nelle Marche, dove si contano 121 infezioni. Ma non è l’unico:l’-Romagna e laregistrano, sebbene di dimensioni più ridotte. In-Romagna si contano 36, mentre insono stati confermati 8. Altrisporadici sono stati segnalati in Veneto, Toscana, Marche e Abruzzo. Ildell’Istituto superiore di Sanità L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) tienemente monitorata la situazione con un bollettino settimanale.

