Corea del Nord taglia ogni collegamento con il Sud, distrutte strade e ferrovie: condanna di Seul

Pyongyang ha annunciato che il confine sarà anche rinforzato con "forti strutture di difesa" La Corea del Sud ha condannato con forza la decisione della Corea del Nord di tagliare tutti i collegamenti stradali e ferroviari al confine. Lo hanno riferito i media locali. Il ministero dell'Unificazione di Seul - ha riferito l'agenzia di stampa

