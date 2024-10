Liberoquotidiano.it - Consulta: Musolino (Iv), 'La Russa sfacciato a caccia di voti, ma le regole non si aggirano'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 19 ott (Adnkronos) - "Anzichè rispettarle, questa maggioranza pensa a come infrangere o aggirare le leggi e la Costituzione. E questo non va bene". Dafneè la senatrice di Iv avvicinata dal presidente del Senato Ignazio Laper quella che lei stessa, interpellata dall'Adnkronos, definisce una "proposta irricevibile". Matteo Renzi ha raccontato l'episodio alla buvette del Senato. Lalo ricostruisce nei dettagli: "Devo precisare che non è che siamo andati a pranzo, io e La. Eravamo entrambi a pranzo al ristorante del Senato. Io con i miei colleghi, lui con il suo staff. Lami ha chiesto di avvicinarmi, ha detto che voleva parlarmi. Ci siamo seduti e mi ha fatto a bruciapelo una proposta per sondarmi in senso ampio, non per la", racconta la senatrice. "Io sono rimasta sorpresa.