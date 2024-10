Chiara Ferragni smentisce accordo con Fedez su separazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nessun accordo tra Chiara Ferragni e Fedez sulla separazione. E' il legale dell'influencer e dell'imprenditrice digitale a smentire l'esistenza di un'intesa. "Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento 'pressoché paritetico' della prole, fermo l'impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nessuntrasulla. E' il legale dell'influencer e dell'imprenditrice digitale a smentire l'esistenza di un'intesa. "Ad oggi non sussiste alcunfra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento 'pressoché paritetico' della prole, fermo l'impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta

