Brembate di Sopra: le celebrazioni della giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Brembate di Sopra. Domenica 13 ottobre 2024 si terrà a Brembate di Sopra la celebrazione della 74^ giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro . Ecco il programma. – Alle 8.30 raduno dei partecipanti sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta (Piazza Vittorio Veneto, 8); – Alle 9 messa in suffragio dei soci defunti e dei Caduti sul lavoro nella Chiesa di Santa Maria Assunta. – Alle 10 corteo accompagnato dal Corpo Musicale “G. Donizetti” di Brembate di Sopra, dal gonfalone del Comune e dalle bandiere associative, fino al Monumento dedicato alle vittime del lavoro per la benedizione e deposizione di una corona di alloro. – Alle 10. Bergamonews.it - Brembate di Sopra: le celebrazioni della giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)di. Domenica 13 ottobre 2024 si terrà adila celebrazione74^Nazionale per lesul. Ecco il programma. – Alle 8.30 raduno dei partecipanti sul sagratoChiesa di Santa Maria Assunta (Piazza Vittorio Veneto, 8); – Alle 9 messa in suffragio dei soci defunti e dei Caduti sulnella Chiesa di Santa Maria Assunta. – Alle 10 corteo accompagnato dal Corpo Musicale “G. Donizetti” didi, dal gonfalone del Comune e dalle bandiere associative, fino al Monumento dedicato alledelper la benedizione e deposizione di una corona di alloro. – Alle 10.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il 38enne Ennio Bolis di Brembate Sopra stroncato da un malore in Polonia - Il 38enne lavorava alla Auto Orlando Sport di Pedrengo: era un autista e responsabile del trasporto dei piloti. Ennio Bolis ha lasciato nel dolore il papà, la mamma, due fratelli e una sorella. Il giovane si era recato nel Paese dell’Est Europa per assistere alla finale di Supercoppa Europea dell’Atalanta (mercoledì 14). (Bergamonews.it)

Brembate di Sopra : malore mentre pedala con la mountain bike - muore a 38 anni - La Dea, insieme alla bicicletta (gestiva un canale su YouTube in cui pubblicava video delle sue escursioni “off road”), era una delle sue passioni. Autista e responsabile del trasporto vetture e piloti per la Auto Orlando Sport, società di Pedrengo impegnata in gare a quattro ruote, Ennio si trovava in Polonia con la sua due ruote per qualche giorno di vacanza, dopo aver assistito alla finale ... (Ilgiorno.it)

È morto don Corinno Scotti - parrocco di Brembate Sopra quando Yara Gambirasio fu uccisa : “Aiutò alla comunità” - È morto il prete che sostenne la comunità di Brembate Sopra sconvolta prima dalla sparizione e poi dall'omicidio di Yara Gambirasio: don Corinno Scotti organizzò veglie di preghiera per lei e la sua famiglia.Continua a leggere . (Fanpage.it)