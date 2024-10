Berco, 70 dipendenti a rischio: «Crisi reale, ma a pagare non siano i lavoratori» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aumenta la preoccupazione di lavoratori e sindacati trevigiani per l’annuncio da parte di Berco di 550 esuberi tra la sede di Copparo, in provincia di Ferrara (che conta circa 1.250 dipendenti), e quella di Castelfranco Veneto che impiega 145 operai. L’azienda del Gruppo Thyssenkrupp Trevisotoday.it - Berco, 70 dipendenti a rischio: «Crisi reale, ma a pagare non siano i lavoratori» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aumenta la preoccupazione die sindacati trevigiani per l’annuncio da parte didi 550 esuberi tra la sede di Copparo, in provincia di Ferrara (che conta circa 1.250), e quella di Castelfranco Veneto che impiega 145 operai. L’azienda del Gruppo Thyssenkrupp

