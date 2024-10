Attacco Unifil, cos'è successo oggi nelle basi italiane in Libano: l'assalto di Israele, la missione, gli uomini coinvolti e cosa potrebbe succedere ora (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chiamata anche Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite, dall'inglese "United Nations Interim Force in Lebanon", l'Unifil è una forza militare di Ilmessaggero.it - Attacco Unifil, cos'è successo oggi nelle basi italiane in Libano: l'assalto di Israele, la missione, gli uomini coinvolti e cosa potrebbe succedere ora Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chiamata anche Forza di Interposizione indelle Nazioni Unite, dall'inglese "United Nations Interim Force in Lebanon", l'è una forza militare di

Libano - Crosetto : “Attacco a quartier generale Unifil inaccettabile” - “In merito agli incidenti presso le basi Unifil 1-31 e 1-32A, nessun militare italiano è stato coinvolto. “Anche se ho ricevuto garanzie sulla massima attenzione alla sicurezza del personale militare ho ribadito che deve essere scongiurato ogni possibile errore che possa mettere a rischio i soldati, italiani e di Unifil – prosegue Crosetto -. (Lapresse.it)

Unifil - l'attacco di Israele contro le basi dell'Onu in Libano - Feriti due caschi blu. Danneggiato un bunker con soldati italiani in una delle due basi italiane attaccate. Roma convoca l'ambasciatore israeliano mentre la tensione sale al confine. (Wired.it)

Israele : “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu : “Libano non sia come Gaza” - (Adnkronos) – Benjamin Netanyahu parla con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intanto Israele continua a preparare l'attacco all'Iran… L'articolo Israele: “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu: “Libano non sia come Gaza” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)