ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il programma, l'orario e come vedere in diretta ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, sfida valida come 2^ giornata dell'Eurolega 2024/2025 di basket. Trasferta francese per gli uomini di coach Banchi, che nel primo turno sono usciti sconfitti dal testa a testa contro l'Efes. Ora, una sfida molto interessante, visto che la squadra di Lione ha sì perso all'esordio, ma ha ceduto di pochi punti in trasferta contro il Maccabi, dimostrandosi quindi un avversario da non sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 10 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, valida per l'Eurolega 2024/2025 di basket.

Euroleague - LDLC Asvel Villeurbanne-Virtus : come vederla in tv e in streaming - Importante l'impegno che vede la Virtus Bologna in campo nel match esterno contro contro l'LDLC Asvel Villeurbanne alla LDCL Arena di Décines-Charpieu in Francia. . Seconda giornata della Regular Season dell'Euroleague 2024-2025. . Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza. (Bolognatoday.it)

Basket - la Virtus Bologna cerca il pronto riscatto in Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne - Nessun timore reverenziale invece per ‘Momo’ Diouf nonostante il debutto in Eurolega, con il giovane centro tricolore che ha piazzato 7 punti. Isaia Cordinier proverà ad accendersi in qualsiasi momento, con l’asso francese top scorer con 16 punti nel ko interno di venerdì scorso. Sono mancati soprattutto i punti pesanti di Will Clyburn, ex di turno tenuto a bocca asciutta con zero punti in 16’ ... (Oasport.it)

Basket - la Virtus Bologna cerca il pronto riscatto in Eurolega contro i francesi dell’ASVEL Villeurbanne - Nessun timore reverenziale invece per ‘Momo’ Diouf nonostante il debutto in Eurolega, con il giovane centro tricolore che ha piazzato 7 punti. Sono mancati soprattutto i punti pesanti di Will Clyburn, ex di turno tenuto a bocca asciutta con zero punti in 16’ circa sul parquet: il fuoriclasse americano è il jolly giocato dalla dirigenza bianconera per tentare di scalare la classifica in Eurolega, ... (Oasport.it)

ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna in tv : programma - orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket - Un appuntamento comunque da non sottovalutare, visto che l’ASVEL ha sì perso anch’esso nella prima giornata, cedendo però di pochi punti in trasferta contro il Maccabi. Il programma, l’orario e come vedere in diretta ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. (Sportface.it)

Dove vedere in tv ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna - Eurolega basket : orario - programma - streaming - Il tutto mentre le notizie dell’infermeria narrano di un altro mese necessario per la ripresa di Devontae Cacok, con tutto ciò che ne consegue. Si va a Villeurbanne, casa dell’ASVEL, uno dei club francesi più storici e ultimamente con più peso anche nel basket continentale. Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. (Oasport.it)