Arte e artigianato in mostra a Impruneta con "Il Quinto Elemento"

Anche quest'anno CNA Chianti torna alla Fiera di San Luca con un ricco calendario. Si parte domenica 13 ottobre, alle ore 10, con l'inaugurazione dell'edizione 2024 de "Il Quinto Elemento", la mostra di artigianato artistico e arte contemporanea organizzata dall'associazione, con il Patrocinio

