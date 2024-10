Inter-news.it - Arsenal, guai dall’Inghilterra: un big si fa male! Inter all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La nazionale dell’Inghilterra sta giocando in questo momento contro la Grecia a Wembley. Ma occhio alle condizioni di un super big della selezione e dell’. Tra meno di un mese la partita contro l’– Possibiliin vista per l’di Mikel Arteta, rivale dell’il prossimo 6 novembre in Champions League allo stadio San Siro. Infatti, in questo momento l’Inghilterra sta giocando contro la Grecia e ha perso per infortunio Bukayo Saka. L’esterno d’attacco inglese, nonché stella assoluta dei Gunners, è uscito anzitempo dalla partita accompagnato dai medici della nazionale dei Tre Leoni. Ora le sue condizioni saranno monitorare dallo staff per capire se ci sarà un problema serio oppure no. Tra poche settimane ci sarà, quarta partita di Champions League.