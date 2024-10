Terzotemponapoli.com - Antonio Conte e il Napoli visti da Di Canio

(Di giovedì 10 ottobre 2024)e il: di seguito alcune dichiarazioni che Paolo Di(ex calciatore anche del ‘Ciuccio’) ha rilasciato a Il Mattino. “è nato per resuscitare le squadre di morti. Lo dice la sua storia. Lui è fatto per questo: è un “secchione”, uno che io adoro per come riesce a martellare le sue squadre. E che può anche portare ila vincere lo scudetto. È primo. E con merito. È entrato nella testa dei calciatori, li ha motivati, è l’uomo forte che mancava, il martello, il vero erede di Trapattoni in Italia”. Il capitano “Di Lorenzo, anche se ancora lontano dai livelli raggiunti con Spalletti, è cresciuto in pochi mesi. Con Luciano, tutti hanno ‘over-performato’, poi l’anno scorso tutti hanno ‘sotto-performato’. Ora c’è: ilnon ruba l’occhio, non è esteticamente bello, ma lui non mi pare che voglia mettersi in evidenza con idee cervellotiche.