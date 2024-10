Amici Verissimo, ma non sarà la solita minestra riscaldata? Ecco i cantanti che vedremo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un po’ Amici e un po’ Verissimo, insomma, un ibrido tra le due trasmissioni di punta di Canale 5: questo è il “nuovo” (si fa per dire) programma di Silvia Toffanin, ideato e pensato da Maria De Filippi. Lo spin-off di Amici avrà tre puntate, che andranno in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. A condurre, in un inedito ruolo di presentatrice da prima serata, ci sarà Silvia Toffanin. Manca poco all’arrivo del programma più atteso dell’autunno televisivo: Maria De Filippi ha pensato di sfruttare al massimo (ma anche al meglio?) il suo diamante, ovvero il talent che conduce da ventiquattro anni e che tanto successo ha dato ad alcuni degli esponenti più importanti della canzone italiana. E parliamo proprio di loro: i cantanti. Donnapop.it - Amici Verissimo, ma non sarà la solita minestra riscaldata? Ecco i cantanti che vedremo Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un po’e un po’, insomma, un ibrido tra le due trasmissioni di punta di Canale 5: questo è il “nuovo” (si fa per dire) programma di Silvia Toffanin, ideato e pensato da Maria De Filippi. Lo spin-off diavrà tre puntate, che andranno in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. A condurre, in un inedito ruolo di presentatrice da prima serata, ciSilvia Toffanin. Manca poco all’arrivo del programma più atteso dell’autunno televisivo: Maria De Filippi ha pensato di sfruttare al massimo (ma anche al meglio?) il suo diamante, ovvero il talent che conduce da ventiquattro anni e che tanto successo ha dato ad alcuni degli esponenti più importanti della canzone italiana. E parliamo proprio di loro: i

