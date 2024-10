Alessandra Celentano, biografia della Prof di Amici (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alessandra Celentano, milanese, classe 66, è maître de ballet e coreografa. Sin da bambina inizia a studiare danza con maestri di fama internazionale, fino a perfezionarsi all’Opera di Stato di Budapest. Successivamente grazie a una borsa di studio, frequenta il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia, che anni dopo la vedrà come docente. A metà degli anni ’80 entra a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina in coreografie di alcuni tra i più grandi coreografi del Novecento (Ailey, Balanchine, Forsythe, Tetley, Childs e altri) e balla accanto a grandi interpreti del mondo della danza (E. Terabust, A. Ferri, M. Loudières, G. Iancu, A. Molin, V. Derevianko, J. Bocca). Prende parte a tournée in Italia, Europa, America, Brasile, Canada, Algeria, Tunisia, Venezuela. Davidemaggio.it - Alessandra Celentano, biografia della Prof di Amici Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), milanese, classe 66, è maître de ballet e coreografa. Sin da bambina inizia a studiare danza con maestri di fama internazionale, fino a perfezionarsi all’Opera di Stato di Budapest. Successivamente grazie a una borsa di studio, frequenta il Corso di Perfezionamentoessionale di danza a Reggio Emilia, che anni dopo la vedrà come docente. A metà degli anni ’80 entra a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina in coreografie di alcuni tra i più grandi coreografi del Novecento (Ailey, Balanchine, Forsythe, Tetley, Childs e altri) e balla accanto a grandi interpreti del mondodanza (E. Terabust, A. Ferri, M. Loudières, G. Iancu, A. Molin, V. Derevianko, J. Bocca). Prende parte a tournée in Italia, Europa, America, Brasile, Canada, Algeria, Tunisia, Venezuela.

