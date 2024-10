A Fiumicino volo charter dal Libano con un centinaio di italiani (Di giovedì 10 ottobre 2024) All’aeroporto di Fiumicino con un volo organizzato dalla Farnesina sono rientrati dal Libano un centinaio di cittadini italiani. Servizio di Antonella Mazza Teruel A Fiumicino volo charter dal Libano con un centinaio di italiani TG2000. Tv2000.it - A Fiumicino volo charter dal Libano con un centinaio di italiani Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) All’aeroporto dicon unorganizzato dalla Farnesina sono rientrati dalundi cittadini. Servizio di Antonella Mazza Teruel Adalcon undiTG2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Fiumicino volo charter dal Libano con un centinaio di italiani - I cittadini siriani, tra cui una bambina di pochi mesi, risiedevano in alloggi precari a Beirut e Saida, nel sud del Libano, e nei campi profughi della Valle della Bekaa. Verranno accolti nel nostro Paese in case messe a disposizione da famiglie italiane, associazioni, Diaconia valdese e Comunità di Sant'Egidio. (Quotidiano.net)

Aereo di linea diretto a Fiumicino perde contatti radio - si alzano in volo due F-35 - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. it, fonte: Adnkronos) ilfaroonline. L’ordine di decollo rapido, in gergo tecnico scramble, è stato dato dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile nell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali di ... (Ilfaroonline.it)

Italiani in fuga dal Libano : atterrato a Fiumicino il primo volo charter - “Continuiamo a monitorare la situazione degli italiani in Libano tramite la nostra Ambasciata a Beirut e l’Unità di Crisi”, ha aggiunto il vice premier, sottolineando che “siamo pronti ad assumere ogni iniziativa per garantire la sicurezza dei nostri connazionali, ma per il momento escludiamo l’ipotesi di un’evacuazione”. (Ilfaroonline.it)