Wimbledon cambia tutto! Dal 2025 niente più giudici di linea e finali spostate di due ore

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dalla prossima edizione di, quella che andrà dal 30 giugno al 13 luglio, ci saranno tanti elementi della storia dei Championships che cambieranno. Da una parte l’evoluzione della tecnologia, dall’altra una decisione che farà senz’altro discutere su larga scala in virtù dell’impatto che ha a livello di programmazione. Innanzi, la tecnologia. Dal, in buona sostanza, non ci saranno più idi. Figure sostanzialmente mitiche, perfettamente riconoscibili per la cura messa negli abiti messi a disposizione dal club, erano diventati, e rimarranno, una parte iconica di. Dal prossimo anno, però, interverrà la Live Electronic Line Calling, che sarà presente sia per i match dei tabelloni principali che per quelli delle qualificazioni, che si giocano a Roehampton.