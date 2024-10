Uragano Milton, meteorologo si commuove in diretta: “Sarà orribile” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Uragano Milton si prepara a colpire la Florida. E mentre molti residenti sono in fuga, le condizioni si aggravano al punto che il meteorologo della NBC John Morales è scoppiato in lacrime commentando l'avvicinarsi dell'Uragano e spiegando la sua pericolosità: "È semplicemente un Uragano incredibile, incredibile, incredibile. È sceso È sceso di 50 L'articolo Uragano Milton, meteorologo si commuove in diretta: “Sarà orribile” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'si prepara a colpire la Florida. E mentre molti residenti sono in fuga, le condizioni si aggravano al punto che ildella NBC John Morales è scoppiato in lacrime commentando l'avvicinarsi dell'e spiegando la sua pericolosità: "È semplicemente unincredibile, incredibile, incredibile. È sceso È sceso di 50 L'articolosiin: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

