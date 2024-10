Latuafonte.com - Uragano Milton live: dove si trova ora e quando arriva in Florida

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 9 Ottobre 2024 7:33 pm by Redazione Grande paura per l’, con tantissime persone che stanno fuggendo dalla costa occidentale della. Questo perché è previsto che il tornado scoppierà come un enormemolto pericoloso.ha venti massimi di quasi 155 mph, con raffiche più forti. Per questo rappresenta una chiara minaccia per le zone che comprendono Tampa, Sarasota e Fort Myers. Oltre i venti, la popolazione deve affrontare anche un’ondata di tempesta. Il National Hurricane Center dice che l’è in grado di inondare alcune case fino al tetto. Ma vediamo insieme le ultime notiziedel tornado