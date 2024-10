Ufficio di Netanyahu, stasera telefonata con Biden (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il primo ministro Benyamin Netanyahu parlerà questa sera con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: lo conferma il suo Ufficio, come riporta il Times of Israel. Si prevede che la telefonata verterà sulla risposta di Israele dopo l'attacco missilistico iraniano della scorsa settimana. Quotidiano.net - Ufficio di Netanyahu, stasera telefonata con Biden Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il primo ministro Benyaminparlerà questa sera con il presidente degli Stati Uniti Joe: lo conferma il suo, come riporta il Times of Israel. Si prevede che laverterà sulla risposta di Israele dopo l'attacco missilistico iraniano della scorsa settimana.

