Tsitsipas furioso con il giudice di sedia: “Tu non sai cosa sia il tennis!” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora polemiche nel tennis, ancora 'esuberanze' dei tennisti. A venir meno alla tradizione del fair play è il greco Tsistipas Golssip.it - Tsitsipas furioso con il giudice di sedia: “Tu non sai cosa sia il tennis!” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora polemiche nel, ancora 'esuberanze' deiti. A venir meno alla tradizione del fair play è il greco Tsistipas

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kyrgios attacca ancora Sinner : “In doppio con lui? No - gioco solo con tennisti puliti…” - . L’ex compagno dell’attuale fidanzata di Jannik Sinner (Anna Kalinskaya, un altro aspetto di attrito, evidentemente, tra i due), nel corso di un “botta e risposta” con i suoi followers ha risposto ad una domanda in modo decisamente caustico. Quando era emersa la questione legata al Clostebol con conseguente definizione di innocenza per il tennista altoatesino, Nick Kyrgios aveva iniziato a ... (Oasport.it)

Tennis : non solo Sinner e Paolini. Un 2024 di lusso per l’Italia - e non è ancora finita - Soprattutto due: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, con i tre tornei vinti (i 500 di Halle e Pechino e il 250 di Buenos Aires), le due finali Slam a Melbourne e al Roland Garros, le ATP Finals di Torino, che poi è sostanzialmente casa di Vavassori, a un passo e una grandissima costanza mostrata al più alto livello possibile. (Oasport.it)

Tennis - Sinner notti insonni e preoccupazioni ma è ancora in finale - Affronterà l’amico e rivale spagnolo, da lunedì di nuovo numero 2 al Mondo, Carlos Alcaraz. Per ora mi godo la soddisfazione di essere di nuovo in finale e poter lottare per un altro titolo”. Sarà la settima finale dell’anno e la disputerà, domani, 2 ottobre, a Pechino. Affronterà domani a Pechino Carlos Alcaraz Jannik Sinner non delude. (361magazine.com)