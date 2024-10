Tragedia a Sestri Levante, neonata muore improvvisamente: sospetta Sids (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una neonata è morta improvvisamente a Sestri Levante, in Liguria. A renderlo noto la Direzione Sanitaria spiegando il 9 ottobre 2024, intorno alle 6.00, un famigliare della bimba, nata a Lavagna il 10 settembre scorso, ha chiamato il 118 perché la piccola era esanime e non respirava. Dalla Centrale di Lavagna hanno guidato Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unaè morta, in Liguria. A renderlo noto la Direzione Sanitaria spiegando il 9 ottobre 2024, intorno alle 6.00, un famigliare della bimba, nata a Lavagna il 10 settembre scorso, ha chiamato il 118 perché la piccola era esanime e non respirava. Dalla Centrale di Lavagna hanno guidato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vis Pareggio e proteste a Sestri Levante - Doveva andare meglio, poteva finire peggio. Dopo l’infortunio iniziale di Neri (caviglia), Stellone ha dovuto spendere un altro cambio per rimpiazzare il dolorante Peixoto (con Di Paola). Compresa una traversa di Palomba, perché la Vis come al solito ha attaccato anche con i difensori. Ma è ... (Sport.quotidiano.net)

Serie C / La Vis Pesaro conquista un punto a Sestri Levante - Vis in vantaggio con Paganini, raggiunta dalla rete di Parravicini 5 ottobre 2024 – La Vis torna dalla trasferta di Sestri Levante, tornato a giocare nel proprio terreno, il “Giuseppe Sivori” con un buon punto, anche se raggiunta dai padroni di casa dopo essere passata per prima in vantaggio. ... (Vallesina.tv)

Sestri Levante - ancora niente vittoria al Sivori - Un punto in rimonta per dare continuità alla vittoria con la Pianese, ma il Sivori rimane un tabù. I corsari pareggiano 1-1 con la Vis Pesaro grazie al gol nella ripresa di Parravicinie e portano a casa un punto importante. Il successo in casa è ancora rimandato, da quando il Sestri è tornato... (Genovatoday.it)

Sestri Levante-Vis Pesaro - probabili formazioni : Scotto cambia - E' il giorno di Sestri Levante-Vis Pesaro e i corsari cercano il primo successo in casa dopo quelli in trasferta con Legnago Salus e Pianese. La formazione di Scotto è in crescita e nel prossimo match cerca di volare lontano dalla zona retrocessione contro una squadra che ha iniziato molto bene... (Genovatoday.it)

Sestri Levante-Vis Pesaro - probabili formazioni : Scotto cambia - E' il giorno di Sestri Levante-Vis Pesaro e i corsari cercano il primo successo in casa dopo quelli in trasferta con Legnago Salus e Pianese. La formazione di Scotto è in crescita e nel prossimo match cerca di volare lontano dalla zona retrocessione contro una squadra che ha iniziato molto bene... (Today.it)