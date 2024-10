Timor - Finché c'è morte c'è speranza, trailer della dark comedy con Valentina Vignali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal 7 novembre al cinema la dark comedy con la cestista e influencer Valentina Vignali, anticipata da un divertente trailer. della morte si ride nel trailer di Timor - Finché c'è morte c'è speranza, pellicola indie diretta da Valerio Di Lorenzo che vede in un piccolo ruolo anche la giocatrice di basket e influencer Valentina Vignali. La pellicola, in arrivo nei cinema dal 7 novembre, è prodotta da Blooming Flowers e Sarabi Productions e distribuita da Blooming Flowers. Valerio Di Lorenzo torna dietro la macchina da presa per la seconda regia con una dissacrante black comedy scritta in collaborazione con Andrea D'Andrea. Nel trailer si susseguono le rocambolesche avventure capitate a un gruppo di amici nella periferia romana dopo un Movieplayer.it - Timor - Finché c'è morte c'è speranza, trailer della dark comedy con Valentina Vignali Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal 7 novembre al cinema lacon la cestista e influencer, anticipata da un divertentesi ride neldic'èc'è, pellicola indie diretta da Valerio Di Lorenzo che vede in un piccolo ruolo anche la giocatrice di basket e influencer. La pellicola, in arrivo nei cinema dal 7 novembre, è prodotta da Blooming Flowers e Sarabi Productions e distribuita da Blooming Flowers. Valerio Di Lorenzo torna dietro la macchina da presa per la seconda regia con una dissacrante blackscritta in collaborazione con Andrea D'Andrea. Nelsi susseguono le rocambolesche avventure capitate a un gruppo di amici nella periferia romana dopo un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Romics 2024 svelerà in anteprima il trailer di Timor - Finché c’è morte c’è speranza - di Valerio Di Lorenzo - In attesa dell'uscita in sala, prevista per il 7 novembre con Blooming Flowers, il Romics 2024 ospiterà regista e cast di Timor - Finché c'è morte c'è speranza, black comedy italiana diretta da Valerio Di Lorenzo, mostrando alcuni contenuti in anteprima tra cui il trailer. Di cosa parla Timor Già alla regia di numerosi cortometraggi e …. (Movieplayer.it)

Nosferatu - nel nuovo trailer del film di Robert Eggers - la Morte infesta la città - W. Il film, scritto dallo stesso Eggers, è stato presentato, ai primi di aprile 2024 al CinemaCon di Las Vegas attraverso una breve clip, di cui vi abbiamo parlato qui; lo stesso Skarsgard, in un’intervista a EW, che vi abbiamo riassunto qui, ha delineato le difficoltà di interpretare un personaggio tanto terrificante ed estremamente sessualizzato. (Cinemaserietv.it)

Fino alla fine - nel trailer del nuovo film di Gabriele Muccino - sesso - amore e morte a Palermo - it. In questo labile confine tra vita e morte, Sophie verrà risucchiata dal fascino del pericolo, commettendo errori che marchieranno la sua vita, cambiandola per sempre. La pellicola, una produzione Lotus Film, narra di Sophie, una giovane turista americana che, durante una breve vacanza a Palermo, si innamora di Giulio, un giovane aitante e sregolato che cercherà di tirare fuori la ragazza dal ... (Cinemaserietv.it)