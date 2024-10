Temptation Island 8 ottobre: due coppie lasciano il programma, le altre litigano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La puntata di Temptation Island martedì 8 ottobre si apre inevitabilmente con il falò di confronto anticipato fra Anna e il fidanzato Alfred, che l’ha tradita all’interno del programma con la single Sofia. Anna e Alfred Federica e Alfonso Diandra e Valerio Giulia e Mirco Anna e Alfred Durante il falò di confronto, Alfred cerca di arrampicarsi sugli specchi con teorie astruse tipo “Non ho mai avuto una famiglia, sono molto grato ad Anna per avermi accolto nella sua”. Proprio per questo ha baciato più volte la single Sofia. “Sei un pagliaccio” risponde la fidanzata Anna. “Se non arrivavo a quel punto altrimenti non avrei capito niente” ribatte lui. Che imbarazzo. “Tu non ti stai pentendo di questo schifo che sta vedendo anche la mia famiglia?” chiede la ragazza al fidanzato. “Voi avete vissuto il periodo degli accoppiamenti in quel villaggio” commenta Anna. Quotidiano.net - Temptation Island 8 ottobre: due coppie lasciano il programma, le altre litigano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La puntata dimartedì 8si apre inevitabilmente con il falò di confronto anticipato fra Anna e il fidanzato Alfred, che l’ha tradita all’interno delcon la single Sofia. Anna e Alfred Federica e Alfonso Diandra e Valerio Giulia e Mirco Anna e Alfred Durante il falò di confronto, Alfred cerca di arrampicarsi sugli specchi con teorie astruse tipo “Non ho mai avuto una famiglia, sono molto grato ad Anna per avermi accolto nella sua”. Proprio per questo ha baciato più volte la single Sofia. “Sei un pagliaccio” risponde la fidanzata Anna. “Se non arrivavo a quel punto altrimenti non avrei capito niente” ribatte lui. Che imbarazzo. “Tu non ti stai pentendo di questo schifo che sta vedendo anche la mia famiglia?” chiede la ragazza al fidanzato. “Voi avete vissuto il periodo degli accoppiamenti in quel villaggio” commenta Anna.

Temptation Island 2024 - Giulia chiede il falò di confronto - cosa farà Mirco?| Video Witty Tv - La giovane si è avvicinata al tentatore Bruno e tra grattini e creme spalmate, ha scritto il suo numero di cellulare sulla sabbia. Ma Giulia è stata categorica: “O viene o vado a casa“. Tornata nel villaggio, Giulia si confida con Bruno che le dà un bacio tra la guancia e la bocca. Poi ha ... (Superguidatv.it)

Filippo Bisciglia - accuse di un volto di Temptation Island : “Trattato male” - it. A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente. L’atteggiamento del conduttore però non è piaciuto a un protagonista della scorsa edizione del reality, che è sbottato sui social. com/wcRsA1siUI — REALITY (@reality_edition) October 8, 2024 Filippo Bisciglia e ... (Biccy.it)

Luca Barbareschi porta Temptation Island su Rai 2? Ecco il promo di Se mi lasci non vale - Al contrario, sembra quasi che la clip sia stata confezionata proprio per strizzare l'occhio al reality dei sentimenti di Canale 5. Se fin dalla allora era sembrato a molti parecchio simile a Temptation Island, bisogna dire che il promo non ha fugato certamente i dubbi. Se mi lasci non vale, il ... (Movieplayer.it)