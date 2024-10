Abruzzo24ore.tv - Studenti e famiglie in piazza per ottenere aule sicure dopo il sequestro

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Teramo - Mille manifestanti hanno protestato per chiederetemporanee e soluzioni definitiveildella storica sede del Convitto e Liceo classico Delfico. Sotto una pioggia battente, circa mille persone si sono radunate per manifestare il loro disagioche la loro scuola, il Convitto e Liceo Classico Delfico, è stata sequestrata per motivi dizza., genitori, insegnanti e personale scolastico hanno chiesto con forza soluzioni immediate, rifiutando qualsiasi forma di "soluzioni tampone" o "spezzatino". È un diritto fondamentale avere accesso a un’istruzione sicura e funzionante. Durante la manifestazione, gli slogan esposti su striscioni esprimevano il loro forte attaccamento alla scuola: "Scuola sì ma non così", "Il Delfico non può morire" e "Senza scuola nessun domani, il sapere non si sequestra".