Rotocalco n. 41 del 9 ottobre 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) U-Space: importante accelerare la gestione del traffico droni in vista del Giubileo e delle Olimpiadi 2026; Pmi, digitalizzazione ed efficienza al centro del ciclo di seminari lanciato da Ibc; Heineken, 50 anni in Italia: il futuro della birra è green; Vent’anni di Fondazione Housing Sociale, si è fatto tanto è c’è tanto da fare; Giornate Sbircialanotizia.it - Rotocalco n. 41 del 9 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) U-Space: importante accelerare la gestione del traffico droni in vista del Giubileo e delle Olimpiadi 2026; Pmi, digitalizzazione ed efficienza al centro del ciclo di seminari lanciato da Ibc; Heineken, 50 anni in Italia: il futuro della birra è green; Vent’anni di Fondazione Housing Sociale, si è fatto tanto è c’è tanto da fare; Giornate

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

TG3 Fuori TG del 09/10/2024 - Il rotocalco del Tg3 con spazi quotidiani dedicati ai consumatori, alla salute dell'agricoltura, al costume, all'economia, al mondo femminile ed alla cultura. (msn.com)

To B Reggiana: serata di analisi della crisi granata - REGGIO EMILIA – Questa sera alle 21 nuova puntata di To B Reggiana, il rotocalco a tinte granata in onda ogni martedì e condotto da Claudio Valeriani. Argomento principale di discussione saranno la re ... (reggionline.com)

Ascolti tv: Brennero, Grande Fratello | Dati Auditel, lunedì 7 ottobre 20240 - Ascolti tv di lunedì 7 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. La serie tv “Brennero” contro il Reality Show “Grande Fratello“. Chi ha vinto? (superguidatv.it)