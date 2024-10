Gossipnews.tv - Rocco Siffredi in Lacrime: Silvia Toffanin Si Scusa!

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)si lascia andare alle emozioni durante la sua intervista a Verissimo con. Ecco di cosa ha parlato e cosa è accaduto! Nel pomeriggio di oggi è andata in onda una nuova puntata di Verissimo su Canale 5, condotta da. Tra gli ospiti, ha spiccato, celebre attore del cinema per adulti, che si è lasciato andare a riflessioni profonde. Parlando della sua carriera e del peso che ha avuto sulla sua vita privata,ha mostrato un lato molto umano, rivelando il dolore e i sensi di colpa legati alla sua famiglia. Le, durante l’intervista, non sono mancate, toccando particolarmente la conduttrice. L’attore, noto per il suo ruolo nel cinema per adulti, ha aperto il cuore parlando di come questo lavoro gli abbia causato rimpianti, soprattutto in relazione alla moglie Rosza Tassi e ai figli.