Qui non c’è niente per te ricordi?

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’è una ragazza di trentatré anni. C’è la Silicon Valley, la California del caro affitti e degli incendi. Ci sono le aziende tecnologiche multimilionarie, un lavoro che è un privilegio e tutte le fortune del mondo. E c’è un buco nero, in costante agguato, in espansione. E’ questo l’universo spaventosamente reale che Sarah Rose Etter porta nel suo ultimo romanzo Qui non c’èper te,?, edito da La Nuova Frontiera e tradotto da Lorenzo Medici. Cassie è una giovane lavoratrice che fin da quando è bambina vive la vita insieme a un buco nero che si nutre delle sue emozioni, che si dilata o si restringe a seconda dell’umore e la osserva in attesa di avvolgerla.