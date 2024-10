Pubblicato il bando 'Arte e disabilità' dal Comune di Pisa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando 'Arte e disabilità', rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’obiettivo dell’avviso è quello di selezionare un progetto che miri a prevenire Pisatoday.it - Pubblicato il bando 'Arte e disabilità' dal Comune di Pisa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sul sito deldiil', rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’obiettivo dell’avviso è quello di selezionare un progetto che miri a prevenire

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chioschi dei fiori al cimitero comunale di Rosarno - pubblicato il bando pubblico - L'amministrazione comunale di Rosarno, con in testa il sindaco Pasquale Cutrì, il vicesindaco con delega al servizio cimiteri Teodoro De Maria e la responsabile della terza Uoc- area tecnica 1 Domenica Corigliano, rendono noto che in occasione della ricorrenza per la commemorazione dei defunti... (Reggiotoday.it)

Chiosci dei fiori al cimitero comunale di Rosarno - pubblicato il bando pubblico - L'amministrazione comunale di Rosarno, con in testa il sindaco Pasquale Cutrì, il vicesindaco con delega al servizio cimiteri Teodoro De Maria e la responsabile della terza Uoc- area tecnica 1 Domenica Corigliano, rendono noto che in occasione della ricorrenza per la commemorazione dei defunti... (Reggiotoday.it)

Progetto 'Change The World Model United Nations' : pubblicato il bando per l'assegnazione di 24 voucher - Pubblicato sul sito di ateneo il bando a favore di studenti e laureati dell’Università di Foggia "Change the World Model United Nations" (CWMUN NY 2025). L'iniziativa, promossa a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra l’Università di Foggia e l’Associazione Diplomatici, si... (Foggiatoday.it)