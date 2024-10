Prima uccide l'ex moglie, poi il compagno di cella con la cintura dell'accappatoio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stato chiesto il processo con rito immediato per Domenico Massari, l'uomo accusato dell'omicidio del compagno di cella Antonio Magrini, avvenuto lo scorso 19 aprile nel carcere di Opera a Milano. Massari era in carcere all'ergastolo per aver ucciso l'ex moglie. La richiesta è stata avanzata Europa.today.it - Prima uccide l'ex moglie, poi il compagno di cella con la cintura dell'accappatoio Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stato chiesto il processo con rito immediato per Domenico Massari, l'uomo accusato'omicidio deldiAntonio Magrini, avvenuto lo scorso 19 aprile nel carcere di Opera a Milano. Massari era in carcere all'ergastolo per aver ucciso l'ex. La richiesta è stata avanzata

