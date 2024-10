Portuense, il tratto di strada resta chiuso: il traffico va in tilt (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da lunedì 7 ottobre un tratto di via Portuense è chiuso al transito. E lo resterà anche nei prossimi giorni almeno fino a quando non verranno effettuati delle verifiche sugli alberi presenti.Un'area boscata“La decisione di chiudere la strada, tra il civico 882 e 939 è stata presa su Romatoday.it - Portuense, il tratto di strada resta chiuso: il traffico va in tilt Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da lunedì 7 ottobre undi viaal transito. E lo resterà anche nei prossimi giorni almeno fino a quando non verranno effettuati delle verifiche sugli alberi presenti.Un'area boscata“La decisione di chiudere la, tra il civico 882 e 939 è stata presa su

Verifiche urgenti sugli alberi - chiude un tratto di via Portuense - Una parte di via Portuense, nel tratto compreso tra i civici 882 e 939, è stata chiusa al traffico a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, per consentire operazioni urgenti e necessarie di verifica delle alberature presenti in zona. Polizia locale sul posto L’intervento è... (Romatoday.it)