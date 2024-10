Lortica.it - Più personale e più risorse per la salute mentale: le famiglie non possono fare da sole

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’associazione Vivere Insieme al convegno del 10 ottobre sui 50 anni dei servizi territoriali “Ci auguriamo che il convegno del 10 ottobre sui 50 anni dei servizi di igienead Arezzo rappresenti una nuova e maggiore attenzione delle istituzioni a questo tema”. L’Associazione “Vivere insieme” riuniscedi pazienti ed è attiva fin dagli anni Novanta. “Il nostro obiettivo – spiega la presidente Milena Galli – è essere un ponte tra il servizio sanitario, gli utenti e ledelle persone in cura. In rete con altre associazioni no profit e soggetti del Terzo settore, realizzando progetti individualizzati di inclusione sociale e di promozione della”. Levivono una situazione che appare sempre più complessa e difficile da sostenere. “I servizi di– sottolinea Galli – sono presenti e attivi. Predispongono i piani di cura personalizzati.