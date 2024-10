Piena del fiume Po "normale", vicino ai 3 metri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le forti piogge che hanno interessato il Nord in questi giorni hanno portato l’innalzamento repentino del fiume Po che in una notte è cresciuto di quasi due metri, portando il livello della Piena qui a Piacenza a toccare ormai i tre metri. Il Po è ricoperto dai classici ampi schiumoni ed è Ilpiacenza.it - Piena del fiume Po "normale", vicino ai 3 metri Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le forti piogge che hanno interessato il Nord in questi giorni hanno portato l’innalzamento repentino delPo che in una notte è cresciuto di quasi due, portando il livello dellaqui a Piacenza a toccare ormai i tre. Il Po è ricoperto dai classici ampi schiumoni ed è

